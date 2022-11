Banco condenado a indemnizar cliente enganado por SMS

Alexandre Panda Hoje às 07:50 Facebook

Número de telemóvel usado pelos burlões era o mesmo que o Novo Banco utilizava para comunicar com o lesado.

Uma simples SMS enviada pelo número habitualmente utilizado pelo Novo Banco (NB) levou um cliente a entregar as credenciais de acesso às suas contas a piratas informáticos. O empresário de Penafiel, que ficou sem dinheiro, processou o banco e o tribunal deu-lhe razão: condenou o NB a reembolsar-lhe os 9400 euros que lhe sacaram, além de juros. O Juízo Local Cível de Penafiel entendeu recentemente que o cliente não cometeu nenhum erro grosseiro, atribuindo a responsabilidade da burla ao NB. O banco ainda pode recorrer.

O empresário era um habitual utilizador do sistema de homebanking do NB, através da Internet, e também tinha a correspondente aplicação instalada no telemóvel. Durante o mês de agosto do ano passado, recebeu várias SMS de um número com a designação Novo Banco. Era a partir de este número que recebia os códigos para confirmar ou autenticar as compras feitas com a aplicação do banco. Neste mesmo mês, chegou a receber dois códigos de confirmação do NB para pagar multas.