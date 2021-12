Banco de Provas de Armas inaugurado em Viana do Castelo na segunda-feira

O primeiro Banco de Provas de Armas de Fogo e Munições da Polícia de Segurança Pública vai ser inaugurado na segunda-feira, às 15 horas, em Viana do Castelo.

A estrutura, implantada na mesma zona da fábrica de armas Browning, em atividade há 48 anos na zona industrial de Neiva, foi concluída e entrará agora em funcionamento. Na cerimónia inaugural é esperada, sabe o JN, a presença da ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, que passou a ser responsável pela pasta com a saída de Eduardo Cabrita.

Trata-se do 15º banco no Mundo, único na Península Ibérica. Este centro português de certificação de armas foi criado com uma missão específica, que inclui desde ensaios balísticos a teste de armas, para verificação da correspondência das suas características à legislação em vigor, até à desativação de armamento.

O equipamento representa um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, sendo que 40% da verba (um milhão de euros) foi garantida por fundos comunitários.

A instalação do Banco de Provas foi oficialmente iniciada, com lançamento da primeira pedra, em julho 2020, pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís.

Na altura, o governante referiu que a certificação de armas ia começar a ser feita em Portugal, em vez de na Bélgica, contribuindo assim para uma redução significativa de custos. "É uma mais-valia não só do ponto de vista industrial, mas também para a própria PSP que se credibiliza e passa para um nível que hoje não tem", disse, referindo não existir em Portugal certificação das armas produzidas em território nacional. "Viana do Castelo vai ser internacionalmente conhecida como certificante de armas", acrescentou.

Segundo informação divulgada pelo Governo, relativa à cerimónia de lançamento da obra, o Banco de Provas de Viana do Castelo "vai ficar responsável também pelos serviços de desativação, autenticação e numeração de armas que, até agora, estavam concentrados em Lisboa".

O Banco de Provas de Armas de Fogo e Munições de São Romão de Neiva funcionará em terrenos contíguos à maior fábrica de armas de Portugal, que está autorizada pela PSP a produzir até 150 mil unidades por ano (Browning e Winchester).