Banco em Faro assaltado por homem armado. PJ investiga

Marisa Rodrigues Hoje às 15:16, atualizado às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem assaltou um banco, à mão armada, esta quinta-feira, em Faro. Terá fugido com cerca de 400 euros. A investigação está entregue à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ).

O assalto ocorreu por volta das 11 horas, no banco ABANCA, no largo da Pontinha.

Segundo apurou o JN, o suspeito entrou com uma arma de fogo, que levava escondida no casaco. Ameaçou os funcionários, que lhe entregaram o dinheiro que estava numa das caixas, e saiu com um saco na mão. Depois, fugiu numa viatura que estava parada junto à agência bancária, e onde era aguardado por, pelo menos, um cúmplice. De acordo com fonte policial, o montante roubado ronda os 400 euros.

A PJ está a tentar localizar o suspeito e a viatura que estava no exterior.