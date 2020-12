Banheiras de hidromassagem escondiam 181 quilos de canábis

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:19 Facebook

Droga partiu de Espanha e foi apreendida em Lisboa antes de seguir para o centro da Europa. Não foram feitas detenções.

Várias banheiras de hidromassagem que estavam em trânsito por Portugal escondiam 181 quilos de canábis. A droga, que partiu de Espanha e tinha como destino um país do centro da Europa, foi apreendida pela Polícia Judiciária, num centro logístico da área da Grande Lisboa. Nenhum dos traficantes envolvidos foi, para já, detido.

Foi em Espanha que os 181 quilos de canábis foram escondidos nas banheiras. Para que escapassem a uma eventual fiscalização das autoridades, a droga foi colocada na parte oca da estrutura que, em seguida, era tapada com painéis próprios das banheiras. A técnica é utilizada frequentemente pelos traficantes e foi assim que a droga iniciou uma viagem desde Espanha e percorreu, por estrada, milhares de quilómetros até chegar a um centro logístico de Lisboa.

Nesse entreposto, as banheiras de hidromassagem recheadas de canábis seriam transferidas para uma outra viatura que as transportaria até ao centro da Europa. Porém, antes que a viagem fosse retomada e as banheiras abandonassem o centro logístico, os inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária avançaram com a operação que permitiu localizar e apreender o produto estupefaciente. "A droga em causa, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de, pelo menos, 360 mil doses individuais", refere a Polícia Judiciária.

Na operação agora divulgada, não foram feitas quaisquer detenções, mas a investigação continua "com a finalidade de identificar os presumíveis autores do crime".