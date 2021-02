Banqueiro dos ricos contesta decisão do Supremo que confirma pena de prisão

Inês Banha Hoje às 09:11 Facebook

Ex-presidente do BPP não se conforma com sentença do Supremo que validou pena de cinco anos e oito meses, por omissão da real situação do banco.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), João Rendeiro, reclamou da decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que confirmou a sua condenação a cinco anos e oito meses de prisão, por ter falseado informação, entre 2002 e 2008, sobre a real situação financeira da instituição que liderou. A arguição da nulidade é apreciada até ao fim deste mês pelos juízes conselheiros, apurou o JN.

No acórdão, datado de janeiro, o STJ recusou ainda apreciar o recurso apresentado por Paulo Guichard, um outro ex-administrador do BPP, que foi condenado no mesmo processo a quatro anos e oito meses de prisão efetiva.