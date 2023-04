Bar no centro do Porto fecha após desacatos e infrações

Estabelecimento noturno na Rua da Alegria, conhecido como Sob Escuta, encerra até seis meses. Medidas idênticas no Sul do país.

Três espaços de diversão noturna, o After Porto, também conhecido por Sob Escuta, no Porto, o Club Vida, em Albufeira, e o Kady´"s Bar, em Almada, vão fechar portas por determinação do Ministério da Administração Interna e indicação da PSP. A medida cautelar, "urgente e provisória", estipula o "encerramento pelo prazo máximo de seis meses", segundo o JN apurou.

Em todos estes estabelecimentos ocorreram factos graves nos últimos dias. Em Albufeira, no último domingo, em resultado dos desacatos verificados no exterior da discoteca, morreu uma jovem, de 19 anos, que havia sido golpeada. Em Almada, disparos resultaram em ferimentos em três cidadãos e a morte de um deles, de 19 anos, que não sobreviveu (ler texto ao lado).