"Barão da Pasteleira" em prisão preventiva

Dos 15 detidos pela PSP na operação desta quinta-feira contra o tráfico de drogas no bairro da Pasteleira Nova, sete foram colocados em prisão preventiva ou prisão domiciliária pelo juiz de instrução criminal do Porto

Três homens e uma mulher já foram mandados para a cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, e outros três homens não vão poder sair de casa enquanto decorre o inquérito. Ainda não são conhecidas as medidas de coação dos restantes arguidos.

A ação da PSP, desencadeada esta semana, foi uma das maiores dos últimos anos, tendo visado o "Barão da Pasteleira", o alegado líder do tráfico no bairro que é considerado o mercado abastecedor de todo o Norte do país, que ficou em preventiva.

Na operação foram apreendidos cerca de 13 mil euros e armas de fogo, além de mais de 11 quilos de cocaína, heroína e haxixe com um valor de cerca de um milhão de euros na rua.