Barracões agrícolas serviam de lar de idosos clandestino em Palmela 

Cerca de 20 idosos viviam em barracões agrícolas transformados em lar clandestino na localidade de Lagameças, em Palmela.

A Polícia Judiciária de Setúbal recebeu a denúncia diretamente nas suas instalações há cerca de um mês e partiu para a investigação, que culminou, esta quinta-feira, no encerramento do espaço e no encaminhamento de cinco idosos para o hospital. Outros estão ao cuidado de familiares.

Ao que foi possível apurar, o espaço era gerido por um casal. A investigação da PJ ao crime de maus tratos a idosos apurou que não estavam reunidas quaisquer condições para o exercício da atividade de lar, uma vez que se tratavam de barracões agrícolas e não tinham qualquer médico ou enfermeiro a tratar dos utentes.

Os inspetores afastaram indícios de agressões aos idosos ou privação de comida aos utentes. Não há detenções até meio da tarde desta quinta-feira.

O caso foi comunicado ao Ministério Público quando a denúncia foi rececionada pela PJ, que comunicou também o caso à Segurança Social e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Cabem a estes organismos a fiscalização ao espaço e o reencaminhamento dos utentes para outros espaços.