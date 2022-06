Bastonária Ana Rita Cavaco arguida por falsificação de quilómetros

JN Hoje às 10:43 Facebook

A Bastonária e mais 10 membros da Ordem dos Enfermeiros foram constituídos arguidos num processo-crime em que é investigado o pagamento indevido de quilómetros.

A investigação que visa Ana Rita Cavaco e outros dirigentes da Ordem teve origem numa denúncia de uma antiga vice-presidente que também terá beneficiado do esquema, como um complemento do ordenado, avança o jornal "Expresso". O inquérito deverá estar concluído no final do próximo mês.

Segundo uma sindicância da Inspeção-Geral das Atividades em Saú­de (IGAS) enviada à Polícia Judiciária, citada pelo jornal Expresso, "o pagamento de montantes relativamente a quilómetros" pagos "à bastonária" atingiram "nos meses de junho, agosto e setembro de 2016 o valor de 3265, 3366 e 3984 euros, o que equivale a mais de 400 km por dia nos meses de junho e agosto e 498 km por dia no mês de setembro".

Contactada pelo jornal, Ana Rita Cavaco remeteu uma reação para o seu advogado. Rui Patrício garante que nunca houve qualquer acordo para compensar vencimentos com quilómetros e frisa que a questão foi levantada por uma ex-vice-presidente que foi alvo de uma suspensão de cinco anos.