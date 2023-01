Baterias de carros elétricos bloqueadas: o que precisa saber

As baterias de dezenas de carros elétricos foram bloqueadas do dia para a noite. Os carros são Renault Zoe usados, que foram importados e revendidos no stand E-Drive, de Vila do Conde. Têm fatura de "viatura sem aluguer de bateria" mas a financeira RCI (do grupo Renault e entretanto rebatizada Mobilize Financial Services) invoca contratos de aluguer das baterias celebrados no estrangeiro.