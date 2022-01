R.P. Hoje às 10:30 Facebook

Três feridos, dois deles polícias, foi o resultado do embate de uma viatura furtada contra um carro-patrulha da PSP, ocorrida esta manhã, em Rio Tinto, Gondomar.

O acidente ocorreu cerca das 9.20 horas, quando um automóvel, que havia sido furtado, se despistou, embatendo na viatura policial que se encontrava parada.

Do acidente resultaram ferimentos ligeiros em dois agentes da PSP e no condutor do carro roubado, que receberam tratamento no Hospital de São João.