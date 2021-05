Bateu e rapou cabelo à mulher com quem casou na prisão

Roberto Bessa Moreira Ontem às 22:24 Facebook

Dois homens foram colocados em prisão preventiva por violência doméstica. Um rapou o cabelo à esposa, outro ameaçou deitar abaixo a porta de casa da família com uma motosserra.

Um cadastrado rapou parte do cabelo à mulher com quem casou quando ainda estava na prisão e que engravidou durante as visitas conjugais. Tudo porque não gostou do corte que o barbeiro lhe tinha feito. Este foi apenas um dos episódios de violência ocorridos desde que, em agosto do ano passado, o homem, de 31 anos, saiu da cadeia em liberdade condicional. Já no último, a vítima, novamente grávida, foi expulsa de casa com os filhos e o agressor detido e devolvido à prisão.

Condenado a dez anos de prisão por roubos, o indivíduo conseguiu, mesmo atrás das grades do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, conquistar o coração de uma mulher. O namoro iniciou-se em 2017 e o casamento aconteceu no ano seguinte. Desde essa data, o casal manteve visitas íntimas, que originaram a gravidez da mulher. A criança nasceu no início do ano passado e, em agosto, o pai beneficiou da liberdade condicional para sair da cadeia.