Batia na companheira e ficou proibido de transportar ferramentas

Um homem, com 53 anos, foi detido pela PSP por violência doméstica, em Odivelas. Foram-lhe apreendidos seis martelos, uma munição calibre 7,65mm, uma arma de ar comprimido e uma mira telescópica. Após ser ouvido em Tribunal, ficou com pulseira eletrónica e proibido de transportar ou utilizar ferramentas.

O suspeito foi detido no dia 28 de abril, após uma investigação iniciada no final do mês de março, data em que a companheira do detido formalizou queixa por agressões, injúrias e várias ameaças de morte.

Foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidos seis martelos, uma munição calibre 7,65mm, uma arma de ar comprimido, uma mira telescópica e dois telemóveis.

PUB

Ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, ficou obrigado a afastar-se da vítima e proibido de a contactar, mediante utilização de pulseira eletrónica, e proibido de transportar ou utilizar ferramentas.