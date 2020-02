Batia na mãe de 82 anos de quem dependia financeiramente

Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 50 anos foi detido, na quinta-feira, pelo crime de violência doméstica e detenção de arma proibida, em Mafra. O suspeito agredia física e psicologicamente a mãe de 82 anos, com quem vivia e dependia financeiramente.

Em comunicado, a GNR informa que, "no âmbito de uma investigação de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito agredia fisicamente e psicologicamente a sua mãe, idosa com 82 anos, com a qual residia e dependia financeiramente, tendo sido cumprido um mandado de detenção que culminou na detenção do suspeito".

Foi ainda realizada uma busca domiciliária que culminou com a "apreensão de uma pistola transformada" e "44 munições de vários calibres".

O detido tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. Foi presente esta sexta-feira ao Tribunal Judicial de Sintra, "onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva", conclui a GNR.