BE diz que deve ser a Justiça a apurar factos e punir abusos

O Bloco de Esquerda (BE) reagiu à polémica que envolve o deputado Luís Monteiro, frisando que a violência é inaceitável mas lembrando que "o recurso à justiça é a forma de apurar factos e punir abusos".

Luís Monteiro, deputado do BE e candidato à Câmara de Gaia, foi acusado de violência doméstica por uma antiga namorada. O bloquista nega e diz que ele é que foi a vítima na relação, que remonta a 2015.

Esta tarde, o BE reagiu à situação e assegurou ao JN, através de mensagem escrita, que "mantém a mesma posição em todas as circunstâncias: a violência é inaceitável, as vítimas devem ser protegidas e o recurso à justiça é a forma de apurar factos e punir abusos".

O caso foi espoletado e está a levantar bastante polémica nas redes sociais. Através de uma mensagem publicada na terça-feira no Twitter, Catarina Alves veio acusar Luís Monteiro de a ter agredido durante a relação que mantiveram em 2015.

A ex-namorada diz mesmo que chegou a estar em frente à esquadra, "com o corpo todo marcado de cima a baixo, acabada de escapar de uma quase morte", mas que não entrou e não denunciou a situação para "não perder amigos".

Luís Monteiro respondeu através de um comunicado publicado nas redes sociais negando todas a acusações e garantindo que o próprio é que foi a vítima de violência, tendo sofrido "agressões sucessivas, violência verbal, ameaças", e sido sujeito a um processo do qual não saiu ileso.

O deputado bloquista diz ter testemunhas que presenciaram os factos e que outros homens que mantiveram relações com a mesma mulher viveram situações semelhantes, "alguns de forma traumática".