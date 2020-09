Bebé abandonado no Cacém já está numa família de acolhimento

Hoje às 19:29 Facebook

O bebé, de 21 dias, encontrado junto de um centro social no Cacém já foi colocado numa família de acolhimento. Entretanto, a PSP já iniciou a investigação.

Depois de ter sido examinado no Hospital Amadora Sintra, onde tinha sido levado pelos bombeiros, o bebé foi levado para uma família de acolhimento, sob orientação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sintra Oriental e do Tribunal de Família e Menores.

Irá permanecer na família de acolhimento até que seja decidido o futuro do bebé ou que seja identificada a mãe.

A PSP, que está a coadjuvar o Ministério Público de Sintra na investigação, já está no terreno a recolher imagens de videovigilância na zona do Centro Social Batista, para tentar identificar a mãe. A mulher que deixou o bebé numa alcofa, bem cuidado e com leite, poderá vir a ser indiciada pelo crime de exposição ou abandono.

A mãe deixou uma carta na alcofa em que alega dificuldades financeiras graves e pede que o filho seja bem tratado.