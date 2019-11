Bebé abandonado pode ser entregue à família biológica

Reis Pinto Hoje às 07:43 Facebook

O bebé que foi encontrado num contentor do lixo poderá ser entregue à família biológica.

"Há um pai, avós, tios, que podem reunir todas as condições para ficar com o bebé", referiu ao JN Matilde Sirgado, da Direção do Instituto de Apoio à Criança (IAC) e coordenadora do Projeto Rua.

A Polícia Judiciária já tem as imagens de videovigilância da zona e está a analisá-las. O recém-nascido está bem e prestes a ter alta.

A técnica recorda que a adoção nunca será um processo rápido e que importa, agora, que a criança "seja entregue à guarda transitória de uma instituição de acolhimento, para não estar em meio hospitalar". Matilde Sirgado realça, por outro lado, que "não podemos ter o dedo crítico apontado àquela mãe sem analisarmos em que circunstâncias o parto ocorreu".

