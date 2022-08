Bebé internado em estado muito grave. Suspeita de maus tratos

TRA Hoje às 11:43 Facebook

Um bebé de quatro meses está internado, desde o inicio do mês, em estado "muito grave e com prognóstico reservado" no Hospital de São João no Porto. Há suspeitas de maus-tratos e o caso está a ser acompanhado pelas autoridades judiciárias.

A criança, um menino, deu entrada no São João, no dia 4 de agosto, transferida de outro hospital. Segundo fonte oficial daquela unidade de saúde do Porto, "foi internada no Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica, com um quadro clínico considerado muito grave e com prognóstico reservado".

O hospital adianta que o bebé "está a ser acompanhado por uma equipa especializada de profissionais, sendo que a situação clínica continua a ser bastante complexa e preocupante".

Suspeita de maus-tratos

Há suspeitas de que a criança tenha sido vítima de maus-tratos. O caso está a ser seguido pelo Ministério Público/DIAP/PJ e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência, que será Chaves.