Bebé retirado a casal alcoolizado na rua em Lisboa

JN Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 46 e uma mulher de 40 anos foram detidos na noite de domingo por resistência e coação a funcionário. O casal, visivelmente alcoolizado, estava com um filho de 20 meses que lhes foi retirado por apresentar sinais de negligência.

Pelas 23.10 horas da noite deste domingo, os suspeitos encontravam-se alcoolizados numa rua, na freguesia do Beato, em Lisboa, com o filho de ambos, de apenas 20 meses. A mulher estava prostrada no chão e o homem tentava levantá-la.

Agentes da PSP abordaram o casal. Sem que nada o fizesse prever, a mulher empurrou um dos agentes com violência e teve de ser manietada. O homem tentou impedir que a companheira fosse algemada e também começou a empurrar os agentes. Foram ambos detidos pelo crime de resistência e coação.

Os agentes aperceberam-se que a criança apresentava sinais de falta de higiene e dos cuidados básicos de saúde, pelo que, ao abrigo da lei de proteção de crianças e jovens em perigo foi retirada aos pais e conduzida a unidade hospitalar.

Os pais acabaram libertados e notificados para comparência em Tribunal.