Bebés mortos pela mãe estrangulados e com fraturas na cabeça

Os gémeos recém-nascidos que foram encontrados mortos num apartamento de Cascais, há uma semana, terão nascido com vida e sido estrangulados pela mãe, apurou o JN. Os bebés sofreram ainda várias fraturas na cabeça. As autoridades acreditam que os crimes foram planeados.

A suspeita, de 33 anos, foi detida anteontem pela Polícia Judiciária (PJ) e vai agora aguardar o desenrolar do processo, por decisão do tribunal proferida na sexta-feira, em prisão preventiva. Está indiciada de homicídio qualificado, punível com a pena máxima, e profanação de cadáver.