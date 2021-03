Ana Carla Rosário e Ana Peixoto Fernandes * Hoje às 10:46 Facebook

Desrespeito pelas normas do Governo na época pascal do ano passado estão nas mãos do Ministério Público.

No ano passado foram identificados pelo menos quatro casos de desrespeito pelas regras impostas pelo confinamento na Páscoa. Dois foram arquivados e os restantes foram parar ao Ministério Público.