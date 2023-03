Belga entregava canábis ao domicílio com encomendas via CTT

Alexandre Panda Hoje às 22:59 Facebook

Era através da rede social Telegram" que um imigrante belga, cozinheiro de profissão, radicado no Porto, anunciava aos clientes as várias qualidades de resina ou folhas de canábis que tinha para vender. Cuidadosamente embalada em vácuo, a droga seguia para países europeus ou para Portugal, via CTT. O arguido, atualmente desempregado, vivia do esquema que foi desfeito pela Polícia Judiciária do Porto e vai ser julgado por tráfico de droga.

Maxime D., de 31 anos, natural de Bruges, tinha uma vida discreta no Porto, para onde se mudou há alguns anos. Mas na Internet era conhecido como "Donyblaze", uma alcunha que lhe garantia o anonimato na rede social, onde criou uma loja virtual.

Para o encontrar, bastava colocar a palavra "canabis" no sistema de pesquisa para encontrar o seu perfil, com a fotografia de um "Joker". Na página, apresentava a canábis, com indicações sobre a resina, folhas e sumidades, além das variantes da planta.