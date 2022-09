Benfica admite pagar 182 mil euros para acabar com caso "Saco Azul"

Alexandre Panda Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube nega ilegalidade e reclama arquivamento ou, no limite, a suspensão provisória do processo. Relatório da PJ insiste no uso de faturas fictícias.

O Benfica quer acabar de vez com o caso "Saco Azul", processo em que é investigada a alegada utilização de faturas fictícios de empresas de consultadoria informática para esconder dinheiro do clube. Com a investigação da Polícia Judiciária (PJ) dada por concluída, os encarnados querem o arquivamento ou, no limite, uma suspensão provisória do processo, pela qual estão dispostos a pagar 182 mil euros. Embora insista na legalidade da sua atuação, o Benfica quer acabar com os danos reputacionais e os "prejuízos incalculáveis" que resultam da divulgação do caso.

Concluído a 24 de agosto, o relatório da PJ, que está agora nas mãos do Ministério Público (MP), propõe que sejam acusados de fraude fiscal os arguidos Luís Filipe Vieira, ex-presidente, e Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, Miguel Moreira, diretor financeiro, as empresas Benfica SAD e Benfica Estádio, assim como o gerente da empresa Questão Flexível, José Bernardes, que recebeu os 2,2 milhões do clube, bem como José Raposo e Paulo Silva, dois homens que terão depois levantado essa verba no banco em dinheiro vivo.