Benfica levanta processo interno a Vieira

O conselho de administração e o conselho fiscal da SAD do Benfica vão abrir brevemente um processo de averiguação interna, destinado a "analisar com todo o rigor todas as condutas" de Luís Filipe Vieira. A informação foi esta quarta-feira prestada à CMVM numa adenda ao prospeto de oferta pública do empréstimo obrigacionista.

No comunicado enviado à "polícia" do mercado, o Benfica explica que perante a detenção de Luís Filipe Vieira e as notícias vindas a público sobre a "operação Cartão Vermelho", a SAD e conselho fiscal "dará muito em breve início a um processo de averiguação interna destinado a analisar com todo o rigor todas as condutas que possam mostrar-se relevantes para aferir a existência de conflitos entre os interesses privados ou obrigações de Luís Filipe Ferreira Vieira e as suas obrigações para com a Benfica SAD enquanto membro do Conselho de Administração"

Ressalva ainda que, com o segredo de justiça aplicado ao processo, "a Benfica SAD não pode, com base nos mesmos, formular juízos a este respeito" e sublinha que não pode "excluir a eventual existência no passado de situações de conflito entre os interesses privados ou obrigações de Luís Filipe Ferreira Vieira.