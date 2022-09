Benfica mais longe de travar acordo da Justiça com Rui Pinto

O Tribunal Constitucional (TC) chumbou mais um recurso da Benfica SAD para anular a suspensão de cinco inquéritos-crime contra Rui Pinto, condicionada à colaboração com as autoridades, noutras investigações, do criador assumido do site Football Leaks.

Em causa estão atos alegadamente praticados pelo hacker autointitulado denunciante em 2016 e 2017, incluindo a publicação num outro blogue dos endereços de correio eletrónico das casas do Benfica. Este tem alegado que a suspensão dos processos não poderia ter sido tomada sem que o clube fosse ouvido, mas o argumento tem sido rejeitado.

No acórdão datado da passada quarta-feira, 21 de setembro - e que confirma uma outra de abril do mesmo tribunal -, o TC não se pronuncia sobre esta questão, mas reitera a sua posição de que o despacho do juiz de instrução que confirma o acordo feito pelo Ministério Público com o arguido não pode ser objeto de recurso noutras instâncias.