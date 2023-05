Benfica pede investigação ao acordo que livrou Rui Pinto de cinco processos

Advogados enviaram pedido ao Conselho Superior do Ministério Público para averiguar atos de procurador do DCIAP.

A equipa de advogados que defende o Benfica enviou para o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) um pedido para que sejam averiguadas as circunstâncias em que foi atribuída suspensão provisória em cinco processos que visam o criador do "Football Leaks", Rui Pinto. Os advogados suspeitam que um procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) interveio de forma abusiva no inquérito e tenha participado numa "negociata" com a defesa de Rui Pinto para o beneficiar, evitando que fosse julgado em cinco inquéritos.

Foi em julho de 2020 que o Ministério Público (MP), através do procurador Carlos Casimiro Nunes, propôs, com a aceitação do juiz Carlos Alexandre, a suspensão provisória de cinco processos em que Rui Pinto estava a ser investigado. Estes inquéritos prendiam-se com acessos aos sistemas informáticos do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, do F. C. Porto, do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), mas também a emails da Procuradora Geral da República, agora jubilada, Joana Marques Vidal, e do Benfica.