Benfica processa patrocinadores que se afastaram após detenção de Vieira

Empresários renunciaram ao "mecenato" alegando que polémica à volta de ex-presidente encarnado prejudicou a sua imagem e violou o contrato.

O Sport Lisboa e Benfica moveu uma ação no Tribunal Cível de Lisboa contra duas empresas, sediadas no Norte do país, patrocinadoras da equipa feminina de futebol, que decidiram renunciar ao contrato na sequência da detenção do ex-presidente encarnado Luís Filipe Vieira.

No processo intentado há vários meses, a administração benfiquista reclama um mínimo de 100 mil euros, alegando que a resolução do contrato não tem fundamento. Já os patrocinadores garantem que o clube não cumpriu as obrigações e que a detenção do ex-presidente das águias criou desprestígio e distanciamento do público para com a marca Benfica e os seus parceiros. Dizem ter sido violada a obrigação mútua contratual de não lesar o bom nome e reputação das partes.