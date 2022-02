Benfica suspeita que MP escondeu investigação a Bruno Paixão

Processo "Saco Azul" já não está sob segredo de justiça, mas advogados desconhecem perícia financeira a ex-árbitro.

O ex-árbitro Bruno Paixão está a ser investigado por suspeitas de corrupção desportiva pela Polícia Judiciária (PJ) no processo conhecido por "Saco Azul" do Benfica. Mas este processo apenas se restringe a crimes de fraude fiscal e nunca o clube encarnado foi confrontado indícios de corrupção, apesar de o processo já não estar em segredo de justiça. Por isso, os advogados da SAD encarnada, que é arguida no processo, exigem ao Ministério Público (MP) que esclareça se lhes foi escondida informação sobre novas suspeitas.

Num requerimento dirigido ao magistrado do MP do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, que dirige o inquérito do "Saco Azul", os advogados João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício manifestam surpresa com as notícias que, recentemente, levantaram o véu sobre uma investigação ao ex-árbitro de futebol Bruno Paixão.