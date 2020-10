Benfica tenta travar acordo entre Rui Pinto e as autoridades

Alexandre Panda Hoje às 08:01 Facebook

O Benfica quer travar o acordo de colaboração em investigações selado entre o Ministério Público e Rui Pinto.

Este acordo permitirá ao criador do "Football Leaks" beneficiar, em contrapartida, da suspensão provisória do processo referente às publicações no blogue "Mercado do Benfica", dos endereços de correio eletrónico das casas do Benfica. O caso está agora nas mãos do juiz Carlos Alexandre, que já tinha autorizado a suspensão do processo, em julho

De acordo com um requerimento remetido, há oito dias, ao Tribunal Central de Instrução Criminal, os três advogados do clube da Luz consideram que deveriam ter sido informados da proposta de acordo para poderem pronunciar-se sobre a suspensão provisória do processo de Rui Pinto.