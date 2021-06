Berardo já está no tribunal para ser ouvido por Carlos Alexandre

Inês Banha Hoje às 17:30 Facebook

Joe Berardo chegou pelas 16 horas desta quarta-feira, longe dos olhares dos jornalistas, ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, para ser interrogado pelo juiz Carlos Alexandre, depois de, na terça-feira, ter sido detido por suspeitas de burla, fraude fiscal e branqueamento.

O empresário, de 76 anos, pernoitou no estabelecimento prisional anexo à sede da PJ, em Lisboa, e com ligação interior ao TCIC. À chegada ao tribunal, o advogado de Berardo, Paulo Saragoça da Matta, disse aos jornalistas não saber ainda se o seu cliente iria ou não prestar declarações. A diligência decorre à porta fechada e não tem hora para terminar.

Além de Berardo, também André Luiz Gomes, advogado de longa data do empresário e igualmente detido na terça-feira, será interrogado por Carlos Alexandre. O seu mandatário, João Costa Andrade, não falou aos jornalistas à chegada ao TCIC.

Tal como o JN já noticiou, o Ministério Público está a investigar o empréstimo, sem garantias válidas, de centenas de milhões de euros por parte da Caixa Geral de Depósitos a Berardo, para financiar a compra de ações no BCP. O empresário madeirense é também suspeito de ocultar e dispersar bens para evitar pagar as dívidas.

O processo conta, no total, com 11 arguidos, incluindo o ex-presidente do banco público, Carlos Santos Ferreira. As medidas de coação e de André Luiz Gomes, os únicos detidos, poderão não ser conhecidas esta quarta-feira.