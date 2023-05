BES/GES tem de ser "maior exemplo indemnizatório" da Justiça

O mandatário dos lesados do Banco Espírito Santo (BES) no processo-crime referente à queda da instituição e do Grupo Espírito Santo (GES), Nuno Silva Vieira, apelou esta quarta-feira, em tribunal, a que, apesar de estar em causa um megaprocesso, se promova uma "compensação célere" das vítimas.

"Se estamos perante o maior e mais complexo processo da justiça portuguesa, então teremos de o transformar no maior exemplo indemnizatório da nossa história democrática", salientou o advogado, no debate instrutório do processo, a decorrer desde terça-feira no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.