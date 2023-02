Bispo sobre padre acusado de abusos: "Se não fizesse o que fiz, seria afastado"

O Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. João Lavrador, afirma que a decisão de afastamento imediato do padre André Gonçalves de seis paróquias de Monção e de entregar o caso às autoridades da Igreja e judiciais, após receber uma denúncia por abuso sexuais de menores, foi tomada no estrito cumprimento da lei canonica e que se não o tivesse feito, ele próprio seria afastado do cargo.

Em conversa com jornalistas hoje na sua residência, numa sessão de apresentação da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Socais, o prelado contou que, quando foi confrontado com a denúncia feita pela alegada vítima [um jovem que cumpriu 16 anos em dezembro de 2022] e sua família, no dia 20 de janeiro, o pároco de 40 anos, "confessou os factos e manifestou intenção de abandonar o sacerdócio".

D. João Lavrador informou que o culto nas antigas paróquias daquele sacerdote, Bela, Cambeses, Sago, Longos Vales, Abedim e Portela, vai passar a ser assegurado, em alternância, por outros párocos de Monção. E mostrou-se surpreendido com a posição da população que, nas missas do passado sábado e domingo, chegou a insultar e voltar as costas ao padre João Basto, que substituiu André Gonçalves nas celebrações.

"Com tanta informação que tem dado na comunicação social, até com situações que tem aparecido em público de encobrimento, as pessoas deviam estar alertadas que o Bispo da Diocese quando recebe uma denúncia não lhe compete ajuizar, compete-lhe fazer o processo para que as instituições façam o seu juízo", declarou, acrescentando que "neste momento a norma diz: se o Bispo não cumprir escrupulosamente com todos os itens que lá estão e que são estes que fiz, é afastado da Diocese. Se na parte civil, não comunicar, é incriminado".

Adiantou que após "consulta à Santa Sé" recebeu orientações para suspensão imediata do pároco, até que aquela mesma entidade, julgue o processo canónico, cujo desfecho poderá passar pelo afastamento definitivo de André Gonçalves ou pelo arquivamento do cao, como aconteceu, recentemente, com o padre de Massamá, no concelho de Sintra, que foi readmitido após a Igreja arquivar uma acusação de abuso.

Os alegados abusos sexuais foram tornados públicos pela própria Diocese de Viana do Castelo a 23 de janeiro, através de um comunicado enviado aos orgãos de comunicação social e publicado nas redes sociais.

Nas antigas paróquias de André Gonçalves, paroquianos acusam o Bispo de "expor ao vexame e destruir a família" do padre. "Eu não podia fazer outra coisa. Fi-lo agora e falo-ei sempre. Não só por uma questão de lealdade, sou leal à Igreja e aos seus princípios, e porque sou cidadão e tenho responsabilidade na sociedade onde vivo", declarou D. João Lavrador, referindo que "estamos em tempo de ser transparentes".