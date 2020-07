Recuperado BMW clássico de um milhão de euros roubado em Ponte de Lima

Alexandre Panda Hoje às 18:39, atualizado às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um clássico BMW modelo 328 do ano de 1939 dado como furtado da coleção particular do médico Lopo de Carvalho, em Ponte de Lima, Viana do Castelo, no fim de semana, foi esta segunda-feira recuperado de uma garagem, em Lisboa.

O carro desapareceu na madrugada de sábado, de uma propriedade da família Lopo de Carvalho, em Geraz do Lima. Tanto a família como amigos desdobraram-se em contactos na tentativa de localizar a viatura que pertencia a uma coleção de cerca de 30 veículos.

Terá sido através de uma empresa de reboques, depois de um apelo no Facebook de uma oficina de renovação de clássicos, que o BMW 328 foi localizado numa garagem da freguesia de Telheiras, em Lisboa. O carro foi recuperado com a ajuda da PSP de Telheiras e valerá cerca de um milhão de euros.

O Departamento de Clássicos da BMW, na Alemanha, tinha sido já contactado pelos proprietários, para alertar sobre o furto.