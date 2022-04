Boavista e Benfica investigados por dívida a empresário

Alexandre Panda Hoje às 09:04 Facebook

Inquérito aberto após queixa de agente de futebol que reclama comissão de 61 500 euros por transferência do avançado Samuel Pedro.

O Benfica e o Boavista estão a ser investigados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto por suspeitas de crimes de falsificação de documentos e de frustração de créditos. Em causa está um alegado conluio entre os dois clubes para que o Boavista não pagasse uma dívida de 61 500 euros a um agente de futebol que intermediou a venda do avançado Samuel Pedro dos axadrezados para a Luz, firmada em janeiro de 2020, quando Luís Filipe Vieira liderava os destinos da SAD benfiquista. O caso não tem arguidos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a investigação nasceu de uma queixa do empresário Nelson Caldas, da LegacyPrime Sports, com sede em Braga. O agente intermediou a transferência de Samuel Pedro do Boavista para o Benfica, tendo acordado a comissão de 61 500 euros.