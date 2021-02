"Body cam" nas fardas policiais: o que são e para que servem?

Inês Banha Hoje às 19:50 Facebook

O Governo anunciou na quarta-feira, na Assembleia da República, que a nova lei de videovigilância prevê a utilização de "body cam" nas fardas policiais. O sistema - que permite gravar a ação dos agentes no terreno - é há muito reivindicado pelos maiores sindicatos do setor, até face à divulgação nas redes sociais de vídeos de intervenções policiais com recurso, segundo os seus críticos, a força excessiva.

O caso mais recente aconteceu a 15 de fevereiro, no Barreiro e levou à abertura pela PSP de um inquérito disciplinar aos agentes envolvidos. No vídeo, vê-se um homem exaltado a ser, repentinamente, agarrado pelo pescoço por um polícia. Ao tentar soltar-se, é segurado por mais agentes também no pescoço ao mesmo tempo que outro lhe dá socos na cabeça. Em seguida é algemado no chão e detido. As imagens são mostradas da perspetiva de uma pessoa alheia à interação.

O que são as "body cam" ("câmaras de corpo")?