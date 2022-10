Boliviano preso por folha de coca acusa justiça de xenofobia

A defesa do boliviano que ficou preso durante dois meses, na cadeia de Custóias, em Matosinhos, por viajar com 1,2 quilos de folha de coca está a "ponderar medidas de reação relativamente aos intervenientes do processo", entre os quais a juíza que decretou a prisão preventiva.

Para o advogado Paulo Pimenta, foi uma "ligeireza brutal pôr uma pessoa na prisão", num quadro que o Tribunal da Relação do Porto (TRP) e o próprio Ministério Público consideraram, esta semana, injustificado.

O causídico defende que "a nacionalidade do detido e a proveniência do voo influenciou" a decisão judicial. No seu recurso, Paulo Pimenta alegou que "acabou por se impor um certo preconceito relativamente ao arguido, só porque é estrangeiro e só porque é de ascendência boliviana".