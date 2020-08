Bombeiro ateou fogo à casa da mãe em Tavira

RP Hoje às 11:40 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em Tavira, um homem, de 35 anos, bombeiro, suspeito de ter ateado fogo a casa da mãe, após lançar gasolina.

Em comunicado, a PJ refere que, no passado dia 16, cerca das 9.30 horas, em Santa Margarida, Tavira, o suspeito, que estava embriagado, lançou gasolina em vários pontos da casa, nomeadamente na cama da mãe e incendiou a habitação.

Além do mais, o detido mantinha um diferendo com a mãe e irmã, que já havia originado queixas por violência doméstica e dano, devido a problemas com partilhas por morte do pai.

O bombeiro já tem antecedentes criminais por condução de veículo em estado de embriaguez, vai ser esta quinta-feira ouvido em primeiro interrogatório judicial.