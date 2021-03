Bombeiros fazem desinfeção no Tribunal de Braga após surgimento de casos de covid-19

Luís Moreira Hoje às 17:44 Facebook

Os Bombeiros Sapadores de Braga deslocaram-se esta sexta-feira à tarde ao edifício do Tribunal Judicial para desinfetar as instalações de duas secções onde foram detetados cinco casos de covid-19 em oficiais de justiça. A brigada dos bombeiros ainda está no interior do prédio.

Fonte do Tribunal disse ao JN que a instituição continuou a funcionar, tendo sido realizadas várias das diligências agendadas para hoje.

Ao começo da tarde, o presidente do Sindicado dos Funcionários Judiciais, António Marçal adiantou à Rádio Vale do Minho, de Monção, que ainda hoje vão ser testados funcionários e magistrados.