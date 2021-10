BPP diz que Rendeiro vendeu oito obras arrestadas por 1,3 milhões de euros

Inês Banha Hoje às 14:52 Facebook

O advogado da massa insolvente do BPP assegurou esta sexta-feira, em tribunal, que oito das obras de artes arrestadas a João Rendeiro foram vendidas por um milhão e 300 mil euros entre 23 de outubro de 2020 e 1 de outubro de 2021.

A garantia foi dada por Miguel Coutinho durante a diligência destinada a ouvir a mulher do antigo banqueiro, Maria de Jesus Rendeiro, que acabou por não prestar declarações.

A companheira de João Rendeiro, fugido à Justiça há um mês, foi nomeada, em 2010, fiel depositária das 124 obras de arte então arrestadas ao antigo banqueiro, de modo a assegurar o pagamento por este de eventuais indemnizações.

Em maio de 2021, o ex-presidente do BPP foi condenado, em Lisboa, a dez anos de prisão por ter desfalcado o banco, mas, mais de quatro meses depois, pôs-se a monte, quando estava prestes a transitar em julgado outra pena de um processo mais antigo. Foi nessa altura que foi detetada pela Polícia Judiciária a falta de 15 obras de arte na residência do casal, na Quinta Patino, no concelho de Cascais, e a aparente falsificação de quatro pinturas.

Esta quinta-feira, Maria de Jesus Rendeiro apresentou-se em tribunal, convocada pela juíza-presidente do processo que teve condenação em primeira instância em maio, para explicar o sucedido. Mas acabou por não falar.

Chorou em tribunal

"Não estou com condições psicológicas. Não estou em condições de responder a nada quanto a este processo, peço imensa desculpa", disse apenas, com a voz embargada e sem conter as lágrimas, a secretária aposentada, de 70 anos. A juíza, vendo-a "visivelmente emocionada", acedeu.

"Não está em condições psicólogas ou emocionais de prestar declarações", afirmou Tânia Loureiro Gomes, já depois de ter rejeitado o pedido da advogada de Maria de Jesus Rendeiro, Joana M. Fonseca, para que a sua cliente fosse constituída arguida. A condição permitiria, por exemplo, que se remetesse ao silêncio sem qualquer punição.

Em causa poderá estar a prática do crime de descaminho, punível, segundo o Código Penal, "com pena de prisão até cinco anos, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal". A magistrada considerou, porém, que tal não é o objeto do processo que tem em mãos e que Maria de Jesus Rendeiro foi chamada a tribunal somente para cumprir o seu "dever processual" enquanto fiel depositárias das obras de arte arrestadas.

"Neste momento não recaem suspeitas" sobre Maria de Jesus Rendeiro, sublinhou Tânia Loureiro Gomes, lembrando que já foram extraídas certidões para que o caso seja investigado, à parte. Joana M. Fonseca contrapôs que não se pode ignorar a existência desse outro processo. "Pode responder ou não, se entender que se autoincrimina", defendera já, no início da diligência, a juíza.