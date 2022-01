Braga desmente ter facilitado jogo com o Benfica em 2009/10

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:33 Facebook

Clube minhoto nega as acusações feitas por uma denúncia anónima.

Em 2009/10 o Benfica venceu o Braga por 1-0 e deu um passo importante na conquista do título. De acordo com o semanário "Expresso", está a ser investigada uma denúncia anónima e o Fisco suspeita que os minhotos poderão ter facilitado a vitória do Benfica nesse jogo.

Contactado pelo JN, o SC Braga desmentiu qualquer favorecimento ao Benfica nesse encontro.

A acusação recorda também uma comissão paga ao empresário Bruno Macedo aquando a transferência do jogador Anderson Talisca para o Benfica e um diferendo com a Britalar, empresa de António Salvador, que construiu o Centro de Estágios do Seixal.

Em relação a Talisca, o Braga remete para o comunicado de 11 de novembro de 2020 que os minhotos dizem ser "exatamente igual à que hoje é lançada [no Expresso]".

1. O SC Braga ou o seu presidente, António Salvador, não foram notificados de nada e não têm absolutamente nenhuma relação (direta ou indireta) com a transferência do jogador Talisca, do Bahia para o Benfica, em 2014;

2. À data da transferência de Talisca para o Benfica, o advogado Bruno Macedo já não colaborava com o SC Braga como vinha a fazer em anos anteriores. Aliás, este claro e visível afastamento entre as partes começou a verificar-se em 2012... dois anos antes do negócio Talisca;

3. Sublinhe-se que, até 2015 - altura em que foi criado o departamento jurídico do Clube - o SC Braga trabalhava com vários escritórios de advogados, entre eles o de Bruno Macedo, até 2012. Não existia a figura de "responsável jurídico" como é erradamente referido na notícia do CM;

4. Vespasiano Macedo, pai de Bruno Macedo, estava nos registos como administrador da Britalar - detida, à data, por António Salvador -, mas desde 2013 que não praticava qualquer ato oficial na empresa supracitada, não sendo, por isso, administrador de facto;

5. É totalmente falso que a SC Braga, SAD tenha sido alvo de buscas em maio, ainda para mais relacionadas com a transferência de Talisca;

6. O acordo entre o Benfica e a empresa Britalar - no âmbito da construção do Centro de Estágio do Seixal -, está datado de dezembro de 2010 e não do mês transato (como é erradamente descrito na notícia) e foi homologado em tribunal;

7. Caso as autoridades competentes assim o solicitem, o SC Braga e o seu presidente, António Salvador, mostram-se, desde já, totalmente disponíveis para colaborar no sentido de aferir toda a verdade dos factos;

8. No entanto, é de lamentar que se continue a dar voz a denúncias falsas, que mais não são do que contos fantasiosos com argumentos hollywoodescos. Protegidos pela sombra do anonimato, estas "queixas" servem única e exclusivamente para manchar o bom nome de instituições e pessoas. Os indivíduos que as fazem estão imunes a queixas-crime por calúnia e difamação e, por isso, o sentimento de impunidade extravasa os limites da verdade, da ética e do respeito.