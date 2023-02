Brasileiro detido em Lisboa por morte de compatriota. Há suspeitas de canibalismo

Um homem de 26 anos foi detido, na segunda-feira, no aeroporto de Lisboa, por suspeita de ter matado um jovem nos Países Baixos, no dia anterior. Tentava ir para o Brasil, de onde agressor e vítima eram naturais, e levava na mala uma embalagem com carne, que está a ser analisada. Há suspeitas de práticas canibais.

Begoleã Mendes Fernandes, 26 anos, é suspeito de matar Alan Lopes, de 21, em Amesterdão. O corpo da vítima foi encontrado no domingo à noite, na casa onde vivia com a mãe e os irmãos, escreve o jornal holandês "Boennieuws".

Preocupados por não conseguirem contactá-lo, os amigos do jovem deram o alerta às autoridades, que, chegadas ao local, onde não estava mais ninguém, se depararam com um cenário de crime. "Os agentes encontraram o corpo do morador sem vida. A investigação revelou que foi vítima de um crime violento grave", confirmou um porta-voz da Polícia holandesa, no Twitter.

A relação entre agressor e vítima, ambos de origem brasileira, está a ser investigada.

Fez-se passar por italiano e tentou fugir para o Brasil

O suspeito do homicídio foi detido na segunda-feira, no aeroporto de Lisboa, quando tentava viajar com destino a Belo Horizonte, no Brasil, numa operação que resultou da cooperação entre as autoridades portuguesas e neerlandesas.

De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que efetuou a detenção no decurso do controlo de fronteira, o jovem foi inicialmente detido por suspeitas de falsificação de documentos, uma vez que tinha um cartão de identidade italiano e outros documentos de identificação em nome de terceiros, o que levantou suspeitas de fraude.

Na sequência de análises por peritos documentais do SEF, as autoridades concluíram que o cartão era contrafeito, apuraram a verdadeira identidade do passageiro e confirmaram as suspeitas que sobre si recaíam.

Roupa com sangue e embalagem com carne

"Após contacto com as autoridades dos Países Baixos, país onde residia, confirmou-se que era procurado por suspeitas da prática de um crime de homicídio ocorrido no dia 26 de fevereiro, em Amesterdão, o que levou as autoridades judiciais desse país a emitirem, já na tarde de ontem, um Mandado de Detenção Europeu para efeitos de extradição", pode ler-se em comunicado do SEF divulgado esta terça-feira.

Além dos documentos falsos e de um telemóvel, as autoridades apreenderam uma ligadura e roupa com vestígios de sangue e uma embalagem de plástico com vários pedaços de carne, que esta terça-feira ainda estavam a ser analisados no Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária. O JN sabe que em causa estão suspeitas da prática de canibalismo.

O detido foi encaminhado, durante a madrugada, para o Hospital de Santa Maria, para avaliação clínica, por causa de uma lesão na mão direita, devendo ter alta hospitalar esta terça-feira. Será depois presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.