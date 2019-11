Brasileiros agredidos à saída de um bar no Porto

Reis Pinto Hoje às 09:34 Facebook

Dois jovens brasileiros, de 25 e 26 anos, foram espancados por um grupo de seis indivíduos junto a um bar na Rua da Picaria, no Porto, quarta-feira, cerca da 1.45 horas.

Marcella Guimarães, de 26 anos, acabara de sair do bar onde trabalha e na rua tinha à sua espera um amigo. "Eles olharam para o meu amigo com ar ameaçador e ele só disse que estávamos a sair do trabalho e que não queríamos briga. Dirigiu-se a um deles para o cumprimentar e levou logo um soco", contou a vítima ao JN.

Marcella também foi socada na boca e agredida com uma cadeira na cabeça, sofrendo um golpe profundo, pelo qual recebeu tratamento no Hospital de Santo António.

O grupo de agressores fugiu e Marcella Guimarães lamenta que ninguém os tenha ajudado, bem como a atitude da PSP que, segundo conta, "não se deu ao trabalho de procurar os rapazes". "Procuraram dois minutos e acabou", acusa ainda.

No entanto, fonte da Polícia referiu ao JN que agentes foram ao local, recolheram a descrição de uma testemunha e efetuaram diligências nas imediações, não tendo conseguido localizar os agressores.