Uma operação Polícia Federal brasileira e das autoridades aduaneiras locais apreenderam na passada sexta-feira 2,75 toneladas de cocaína no Porto Vila do Conde, em Barcarena, no estado brasileiro do Pará. As investigações apontam que a droga tinha como destino o Porto de Sines.

As toneladas estavam escondidas em sacos de farinha de soja, num contentor marítimo. Foi com o auxílio de um cão treinado da polícia que as autoridades detetaram a droga. Foi a maior apreensão de cocaína naquele porto.