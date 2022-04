Brigada anticarteirista já deteve 392 suspeitos desde 2018

JN Hoje às 16:52 Facebook

A Brigada de Investigação Criminal da PSP de Lisboa já efetuou 210 detenções em flagrante delito e recuperou 122 mil euros em dinheiro e bens.

Desde que foi criada em maio de 2018 e até ao final do ano passado, a brigada especialmente dedicada ao combate ao furto por carteirista em Lisboa efetuou 392 detenções, 210 das quais em flagrante delito,

Foram todas detenções relacionadas a crimes contra o património, praticados por grupos itinerantes essencialmente contra turistas. Das ações realizadas foi possível recuperar 122 mil euros em valores monetários e patrimoniais diretos.

57 em prisão preventiva

Refira-se que, dos 392 detidos, 57 ficaram em prisão preventiva (maioria deles ainda presos já em regime de cumprimento de pena de prisão transitada), e os demais foram condenados em pena de prisão efetiva, em penas de prisão suspensas na sua execução e muitos outros condenados a penas de multa que, sendo pagas, totalizariam um total de 104.050 euros. Outros indivíduos ficaram obrigados a apresentações periódicas ou TIR.

100 detidos por outros crimes

Em comunicado, a PSP realça que esta brigada também tem tido envolvimento ativo em muitos outros serviços como destacam os 100 detidos por tráfico de estupefacientes, recetação, roubo, ofensas à Integridade física que culminaram, alguns deles, também em prisões preventivas.

A PSP tem vindo a participar em fóruns internacionais dedicados a crimes praticados por grupos organizados de criminosos, que de forma itinerante, atuam na Europa e o mundo, tendo assumido com a sua intervenção uma posição respeitada entre as várias Forças e Serviços de Segurança no plano internacional.