Britânico condenado por matar mãe e filho acusados de assassinar sócio em Portugal

Em agosto de 2018, dois cidadãos britânicos terão assassinado violentamente um inglês de 29 anos porque este queria sair do esquema de tráfico de droga em que participavam. Foram agora acusados de homicídio e ocultação de cadáver pelo Ministério Público de Castelo Branco. Em maio deste ano, um dos arguidos foi condenado a 70 anos de prisão em Inglaterra pela morte de uma mulher e do filho de quatro anos por causa de uma dívida de droga no valor de 455 euros.

Joel Eldridge, 29 anos, veio para Portugal em janeiro de 2019, alegadamente para trabalhar na reconstrução de uma casa perto de Coimbra. Porém, o ex-segurança acabou a colaborar num esquema de tráfico de droga na zona centro com dois outros britânicos: o galês Jacob Barnard, 33 anos, e o inglês Joshua Sherwood, 30 anos.

Passados seis meses, Joel ter-se-á arrependido e anunciou que ia regressar ao Reino Unido. Temendo que ele os denunciasse quando chegasse a casa, os dois sócios decidiram que ele tinha de ser silenciado para sempre.