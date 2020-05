Bruno de Carvalho continua na lista de terroristas do FBI

JN Hoje às 13:14 Facebook

A falta de provas no caso do ataque a Alcochete ilibou o ex-presidente do Sporting de autoria moral das agressões aos futebolistas do Sporting. Mas o nome de Bruno de Carvalho vai, para já, continuar na lista de terroristas do FBI.

O nome de Bruno de Carvalho consta numa lista do FBI desde que foi acusado dos crimes agravados pelo terrorismo, não podendo assim entrar nos Estados Unidos da América. "Se o Estado Português tivesse vergonha, pedia já hoje para tirar o nome de Bruno de Carvalho da lista de terroristas do FBI", diz ao JN o advogado Miguel Fonseca.