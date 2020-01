Burlados através de MB Way em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 61 anos, que vendia um artigo num site de compra e venda online, foi vítima de burla através da aplicação informática de pagamentos e serviços MB Way, em Ovar.

A vítima foi alvo de levantamentos indevidos de dinheiro a partir da sua conta bancária, depois de ter recebido uma chamada de um desconhecido a mostrar interesse na compra de um artigo em cerâmica, informando que pretendia efetuar o pagamento através de MB WAY,

O vendedor, que desconhecia o modo de utilização da tecnologia, dirigiu-se a uma caixa multibanco e, seguindo instruções do suspeito, introduziu o número de telemóvel deste e o respetivo código.

Desta forma, a vítima associou os dados do burlão ao seu cartão multibanco, acabando, inadvertidamente, por lhe dar acesso à conta, permitindo assim levantamentos da sua conta bancária.

Já mais tarde, um funcionário do banco informou a vítima de que, durante a tarde, tinham sido feitos levantamentos de dinheiro, que a vítima concluiu terem sido efetuados sem a sua autorização.

Também em Ovar, no passado dia 28, outro homem, de 60 anos, denunciou ter sido vítima do mesmo tipo de crime, através do mesmo "modus operandi", quando pretendeu vender um eletrodoméstico, num site. Ambos os casos estão a ser investigados

A PSP diz estar a detetar um volume anormal de denúncias de burlas efetuadas através de MB WAY (aplicação da "SIBS", empresa que gere a rede multibanco, que oferece uma solução interbancária para compras e transferências imediatas, através de um smartphone ou tablet).

A atuação dos suspeitos passa por aproveitar o desconhecimento das pessoas relativamente à tecnologia em causa e, de forma ardilosa, conseguir associar os cartões bancários das vítimas aos números de telemóvel utilizados pelos suspeitos, ficando com o seu controlo, através da aplicação.