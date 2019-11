Burlão das notas de 50 euros fica preso 12 anos 

Alexandre Panda Hoje às 09:11 Facebook

Protagonizou centenas de burlas no Norte e Centro do país, onde, essencialmente em cafés, simulava falar ao telemóvel enquanto fazia uma encomenda e pedia que lhe trocassem uma nota de 50 euros para comprar tabaco, mas acabava por fugir.

Valdemar Castro, conhecido como "burlão das notas de 50", foi, ao longo dos últimos anos, condenado a penas de prisão em 12 processos distintos, em vários tribunais. Os juízes de Aveiro fizeram o cúmulo jurídico das penas e aplicaram-lhe a pena única de 12 anos de prisão. O homem atuava muitas vezes com o irmão, que ainda continua a monte. Uma namorada cúmplice também foi apanhada.

O truque era quase sempre o mesmo. De aspeto asseado e cuidadosamente vestido, Valdemar entrava nos estabelecimentos, sobretudo cafés e restaurantes, a falar ao telemóvel. Pedia pregos ou tostas mistas para levar e solicitava que lhe trocassem uma nota de 50 euros em notas de 20 e 10 euros. Sem largar o telemóvel, e fingindo-se ocupado, distraía os comerciantes e apoderava-se do troco sem entregar a nota. Com este simples truque lesou centenas de pessoas até março de 2016, quando foi detido pela PSP, após perseguição que terminou com despiste do carro do burlão.