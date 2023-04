"Burlão do amor" atacou viúvas e divorciadas em 23 anos de fuga às autoridades

Nas últimas duas décadas, um "burlão do amor" sacou milhares de euros a dezenas de viúvas e divorciadas, de quase todo o país. O homem, hoje com 54 anos, foi condenado em dois processos, continuava a ser investigado, mas nunca se apresentou para cumprir os mais de 13 anos de cadeia decretados por dois tribunais diferentes. Só agora, após ter feito mais uma vítima, nos Carvalhos, Vila Nova de Gaia, foi apanhado pela GNR.

O esquema era sempre o mesmo. O indivíduo, natural de Coimbra, conhecia as mulheres nas redes sociais e era pelo Facebook que ganhava a sua confiança. Numa segunda fase, aproveitava as necessidades afetivas das vítimas, quase todas viúvas e divorciadas, para iniciar uma relação amorosa que lhe permitia ir pernoitando, semana após semana, em diferentes locais do país.

Por fim, o burlão inventava uma desculpa para pedir dinheiro às namoradas, prometia devolver-lhes os avultados montantes, mas desaparecia antes de restituir qualquer quantia.