Burlão trocou duas letras num email e fez empresa pagar-lhe um avião

Nelson Morais e Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Português preso no Brasil é suspeito de lucrar 550 mil euros. Crime foi cometido na Bélgica, que já pediu extradição.

Um português, de 37 anos, é suspeito de ter burlado, em 550 mil euros, uma companhia de aluguer de aviões e fugido para o Brasil. Marco Paulo Marques, natural de Lisboa, terá conseguido enganar a empresa, da Indonésia, com um email falso, mas foi detido, no início deste ano, na sequência da emissão de um mandado de detenção internacional. Continua preso em solo brasileiro, à espera de ser extraditado para a Bélgica, onde o crime foi praticado e onde será julgado pelos crimes de fraude, burla e falsificação de documentos.